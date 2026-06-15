تكوين مهني.. قبول أزيد من 114 ألف متربص في برنامج صنعة

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن الانطلاق الرسمي للمرحلة التكوينية لبرنامج صنعة، عبر مختلف الولايات المعنية، وذلك على مستوى مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكوين الحرفي والمهني لفائدة الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية.

وأكدت الوزارة أن مرحلة التسجيل شهدت في الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 04 جوان إقبالاً واسعاً. من طرف الشباب الراغبين في الاستفادة من البرنامج، حيث بلغ عدد المسجلين 173 ألفاً و800 مسجل عبر المنصة الرقمية.

حيث وبعد استكمال مراحل الدراسة والتوجيه، تم قبول وتوجيه 114 ألف و 133 مستفيد ممن تتوفر فيهم الشروط. نحو التخصصات التي تتوافق مع اختياراتهم.

كما أن هذه المرحلة تنفذ بمساهمة شبكة واسعة من المؤسسات التكوينية المنتشرة عبر مختلف الولايات. حيث تم تسخير أكثر 600 مركز ومعهد للتكوين والتعليم المهنيين لضمان التكفل الأمثل بالمستفيدين. وتوفير الظروف الملائمة لسير العملية التكوينية.

أين تم تجنيد أكثر من 2000 مؤطر ومكوّن للإشراف على تنفيذ البرنامج ومرافقة المستفيدين خلال مختلف مراحل التكوين. بما يضمن جودة التأطير البيداغوجي وتحقيق الأهداف المسطرة للبرنامج في مجال تطوير الكفاءات المهنية والحرفية.

ومن الناحية الجغرافية، شملت التسجيلات 38 ولاية، حيث تصدرت ولاية الجزائر قائمة التسجيلات. بـ 23054 مسجلاً بنسبة 13.41 بالمئة .

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “صنعة” يعد أحد البرامج الرائدة الرامية إلى ترقية ثقافة التكوين المهني. وتشجيع الشباب على اكتساب المهارات الأساسية، حيث سيستفيد كل متربص من 90 ساعة تكوين. لاكتساب أبجديات و أساسيات المهنة.

هذا وأكدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين التزامها بمرافقة المستفيدين وتوفير كل الإمكانات البشرية والمادية. اللازمة لإنجاح هذا البرنامج، بما يحقق الأهداف المرجوة ويعزز مساهمة التكوين المهني في التنمية الوطنية.

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