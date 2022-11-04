تكوين مهني: ميرابي يدعو إلى تعميم توأمة التخصصات

دعا وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين ميرابي، إلى تعميم التوأمة البيداغوجية في جميع تخصصات قطاع التكوين المهني.

وقال الوزير ميرابي خلال زيارته إلى ولاية تيزي وزو، أن عملية التوأمة في القطاع، قد تم إطلاقها من ولاية الجلفة في شهر سبتمبر الماضي من أجل إنشاء ديناميكية دورية داخل القطاع. داعيا في ذات السياق المسؤولين المحليين إلى القيام بعمليات توأمة بين هياكل القطاع على مستوى الولاية. و تلك الخاصة بولايات الجنوب، سيما في مجال الفندقة و السياحة.

كما شدّد ميرابي على “ضرورة التنسيق مع النسيج الإقتصادي المحلي من أجل تحديد إحتياجات السوق المحلية و تلبيتها. خاصة في مجال اليد العاملة المؤهلة”.

وفي هذا السياق، قام الوزير خلال الفترة الصباحية بإطلاق الايام الدراسية حول تقييم تطبيق القانون 18-10 المسير لقطاعه،.ثم زار مركزين للتكوين المهني، حيث اطلع على ظروف التكوين. ودعا في هذا الخصوص إلى تكييف التعليم في القطاع مع مقاييس الفعالية. من أجل تمكين المتربصين من الحصول على تكوينات ذات نوعية”.

كما زار السيد ميرابي بعد ذلك، مصنع للصناعات الالكترونية بعزازقة، حيث يتابع 73 متربصا، تربصات تكوينية، وكذلك مركز للتكوين المهني بفريحة، الذي ادخل تخصصات تكوينية جديدة في المجال الفلاحي.

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