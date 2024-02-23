تكوين مهني.. 300 ألف مقعد بيداغوجي جديد يوم الأحد

كشف محمد عزوق، المدير الفرعي للإمتحانات والمسابقات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. أن قطاع التكوين المهني يوفر أزيد من 300 ألف مقعد بيداغوجي جديد. يشمل مختلف أنماط وأجهزة التكوين بمناسبة دورة فيفري المقررة يوم الأحد.

وقال عزوق للإذاعة الوطنية، أن المقاعد البيداغوجية الجديدة التي يوفرها القطاع لهذا الدخول. تشمل التكوين عن طريق التمهين، التكوين الحضوري، التكوين عن بعد. تكوين المرأة الماكثة بالبيت والتكوين في الوسط الريفي. بالإضافة كذلك إلى تكوين المستفيدين من منحة البطالة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أكد أن الوزارة جنّدت كل الوسائل الضرورية إستعداد لهذا الدخول على غرار الوسائل التقنية البيداغوجية والفروع المنتدبة المفتوحة على مستوى المؤسسات التكوينية. بالإضافة كذلك إلى التخصصات الموجودة في البرنامج البيداغوجي للتكوين المهني التي يفوق عددها 400 تخصص. وتغطي مجمل هذه التخصصات 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة تخصصات التكوين المهني. التي تم تحديدها حسب خصوصيات كل منطقة وتماشيا مع متطلبات الإقتصاد الوطني.

فيما يتعلق بالتخصصات الجديدة، أشار ذات المسؤول إلى أن القطاع برمج للدخول التكويني المقبل تخصصات في بعض الولايات. تتعلق سيما بمجالات الإعلام الآلي والرقمنة والزراعة. وكذا تخصصات ترتبط بمهن الصيانة في مجال السكك الحديدية.

وأضاف عزوق أنه تحسبا للدخول المقبل، تم تنظيم عدة نشاطات إعلامية وأبواب مفتوحة للتعريف بالتخصصات وعروض التكوين المبرمجة وحول التسجيلات لفائدة الراغبين في الالتحاق بالمؤسسات التكوينية.

وأشار في ذات السياق، إلى التدابير والإجراءات التي اتخذها القطاع من أجل ضمان تكوين في تخصصات تتماشى مع متطلبات الإقتصاد الوطني. ووفق الإحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية من حيث اليد العاملة المؤهلة”.

وأشار عزوق إلى أن تسجيلات الالتحاق بالتكوين المهني للدخول القادم. التي كانت مقررة خلال الفترة الممتدة من 7 جانفي إلى 17 فيفري. تم تمديدها وذلك في بعض أنماط التكوين على غرار التكوين عن طريق التمهين. والتكوين عن بعد وكذا في مختلف أجهزة التكوين. من بينها التكوين في الدروس المسائية.