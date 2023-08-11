تكوين مهني: 500 ألف مقعد جديد في الدخول المقبل بهذا التاريخ

يستقبل قطاع التكوين والتعليم المهنيين أزيد من 500 آلف مقعد بيداغوجي جديد يشمل مختلف أنماط وأجهزة التكوين خلال الدخول المقرر يوم 8 أكتوبر المقبل.

وحسب تصريحات المدير الفرعي للامتحانات والمسابقات بالوزارة، محمد عزوق، لوكالة الأنباء. فإن القطاع “يوفر 505.335 مقعدا بيداغوجيا جديدا. مع دخول التكوين المهني الذي سيكون يوم 8 أكتوبر القادم. وذلك بزيادة تقدر بـ 67،36% مقارنة بالسنة الماضية”.

وأضاف ذات المسؤول أن المقاعد البيداغوجية الجديدة تشمل التكوين عن طريق التمهين، التكوين الحضوري، التكوين عن بعد.

وكذا تكوين المرأة الماكثة بالبيت والتكوين في الوسط الريفي. بالإضافة الى تكوين المستفيدين من منحة البطالة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عزوق أن الوزارة “جندت كل الوسائل الضرورية استعدادا للدخول المقبل. على غرار الوسائل التقنية البيداغوجية والفروع المنتدبة المفتوحة على مستوى المؤسسات التكوينية”.

اضافة الى التخصصات الموجودة في البرنامج البيداغوجي للتكوين المهني. من بينها 410 تخصص بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادة دولة. و142 تخصص بالنسبة للتكوينات التأهيلية القصيرة المدى.

وتغطي مجمل هذه التخصصات 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة تخصصات التكوين المهني. التي تم تحديدها حسب خصوصيات كل منطقة وتماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

تخصصات جديدة في الدخول المهني المقبل

وفيما يتعلق بالتخصصات الجديدة، أكد ذات المتحدث أن القطاع برمج للدخول التكويني المقبل “تخصص تقني سامي في تحلية مياه البحر، وهذا لأول مرة”.

مذكرا بتخصص تقني سامي في صيانة تجهيزات الصناعة الصيدلانية الذي شرع في ادراجه في البرنامج التكويني للعام الماضي.

كما كشف عن تخصصات أخرى جديدة تمت برمجتها بمناسبة الدخول القادم على مستوى بعض الولايات. من بينها تخصص في ترميم التراث المبني. وذلك في نمط التكوين عن طريق التمهين بولايتي تبسة وسعيدة. وتخصص صناعة السجاد التقليدي بولاية برج باجي مختار.

وأشار ذات المسؤول، إلى التدابير والإجراءات التي اتخذها القطاع من أجل “ضمان تكوين في تخصصات تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

هذا وتتواصل تسجيلات الالتحاق بالتكوين المهني للدخول القادم التي انطلقت يوم 15 يجويلية الفارط إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل.