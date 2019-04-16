تكوين 23 ألف شرطي برتبة ملازم أول وعون شرطة

تمكن سلك الأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من تكوين 23973 شرطي، من بينهم 8953 برتبة ملازم أول، و15 ألف عون شرطة.

وحسب ما كشف عنه عميد أول للشرطة، صحراوي ميغالتي، اليوم الثلاثاء، فإن هذا التكوين استفادت منه مجموعة كبيرة من أفراد الشرطة.

وأشار ذات المسؤول، في لقاء نظم بمنتدي الأمن الوطني بمناسبة يوم العلم، إلى أنه تم تكوين أزيد من 27 ألف شرطي مهني.

من بينهم 2487 مفتش شرطة ، وأزيد من 460 عميد شرطة.

وأضاف العميد الأول، بأن استراتيجية قطاع الأمن الوطني في مجال التكوين، تعتمد أساسا على تحيين المعارف وأساليب العمل والبرامج.

وتتوفر شبكة التكوين -يضيف ذات المتحدث- على 15 مدرسة للشرطة، بطاقة استيعاب تقارب 8 آلاف متربص، بالإضافةإلى سبعة مراكز للتكوين المتواصل.

وأشار ميغالتي، إلى وجود خمس مدارس قيد الانجاز ، بكل من كل من تمنراست، ورقلة، وهران، وسطيف وعنابة، مقدرا عدد المكونين بـ1121 مكون ومؤطر.

وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني، إلى إقامة شراكة وطنية ودولية دائمة بين مختلف المؤسسات العلمية، والجامعات الوطنية لتكوين موظفي الأمن.

مشيرا إلى انه يجرى حاليا تكوين 247 شرطي ما بعد التدرج، للحصول على شهادة ماستر في مختلف التخصصات.

من بين هذه التخصصات، الأمن النووي والتحقيق الجنائي والترجمة الفورية والاتصال الاستراتيجي.

وكذا علم نفس المروري والاجرام، وماستر مهني في التحقيقات الاقتصادية والمالية .