تكوين 3843 شرطي وشرطية في لغة الإشارة

تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني، من تنظيم عدة دورات تكوينية في مجال لغة الإشارة، لفائدة 3843 شرطي وشرطية.

وحسب بيان للمديرية، فإن المكونين مكلفين بالاستقبال والتوجيه عبر مصالح الشرطة، لضمان التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى الإصغاء لانشغالاتهم ومعالجتها بكل عناية.

وأوضح البيان، أن العملية التكوينية متواصلة بكافة أمن الولايات، بالشراكة مع مكونين من الهيئات المختصة في تلقين لغة الإشارة.

وذلك بهدف تقوية الروابط الإتصالية مع فئة الصم البكم، وتمكينهم من حقهم في تلقي خدمة أمنية نوعية.

أما على صعيد الدعائم الاتصالية للأمن الوطني، فإن المديرية وضعت لهذه الفئة من المجتمع إمكانيات التواصل عبر ركن البلاغات بموقعها الالكتروني أو عبر صفحتيها الرسميتين على الفايسبوك وتويتر.