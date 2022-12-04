تكوين 480 إطارا من الجماعات المحلية وطنيا

سمح برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية “كابدال”، بتكوين 480 إطارا من الجماعات المحلية ومنتخبي المجالس البلدية على المستوى الوطني.

وكشف مدير التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بن نعيجة، اليوم الأحد بولاية الجلفة، على هامش إفتتاح دورة تكوينية لفائدة رؤساء الدوائر ل 32 ولاية، أن هذا البرنامج التكويني الذي شرع فيه عام 2017 مع الشركاء من الإتحاد الأوربي مكن في مستهله من ذات السنة من تكوين 90 إطارا من الجماعات المحلية.

وأوضح أن البرنامج تواصل ليشمل في السنة الموالية من بداية البرنامج أي في 2018، رؤساء المجالس الشعبية البلدية حيث مست العملية آنذاك نحو 225 رئيس جامعة محلية.

مضيفا أنه خلال السنة تم إستهداف فئة هامة وعنصر جوهري في الإدارة ويتعلق الأمر برؤساء الدوائر. حيث تم تنظيم أربع دورات خلال السنة الجارية، مكنت من تكوين 165 إطار بذات الصفة.

وتهدف الدورة التكوينية في طبعتها الخامسة التي يحتضنها مركز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية على مدار خمسة أيام كاملة في إطار تكوين رؤساء الدوائر، لتحسين قدرات هؤلاء الإطارات.

لتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بتكريس الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية وكذا إشراك المواطن في إتخاذ القرار.