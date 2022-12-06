تكوين 50 ألف مهندس في الاعلام الالي 

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مباشرتها لتكوين 50 ألف مهندس، وخريج حامل لشهادة الليسانس في الإعلام الآلي ،بداية من هذه السنة وإلى غاية 2025.

وأكدت الوزارة حسب المراسلة التي تحوز” النهار أون لاين “على نسخة منها ، أن هذه العملية، تأتي في إطار مسعى تعزيز قدرات البلاد بالموروث البشري المؤهل في مجال اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، والإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي.

وطلبت الوزارة من المؤسسات الجامعية موافتها باحتياجات المؤسسات الجامعية للتأطير البيداغوجي في الإعلام الآلي، وفي المواد ذات الصلة بهذه الشعبة .

كما أمرت الوزارة بموافاتها ايضا بتعداد الطلبة المسجلين بعنوان السنة الجامعية الجارية في الإعلام الآلي حسب طور التكوين وسنة التسجيل .

إضافة الى عدد حاملي شهادة الدكتوراه في الإعلام الآلي غير الموظفين، وتودع المعلومات المطلوبة لدى الندوات الجهوية للجامعات التي تتولى تقديم حصيلة بعنوان كل ندوة في آجل أقصاه 15 ديسمبر .2022