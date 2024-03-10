تكوين 58 ألف أستاذ جامعي في اللغة الإنجليزية

سطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برنامج لتكوين الأساتذة الباحثين في تقنيات التدريس باللغة الإنجليزية.

وحسب بيان للوزارة، سيكون البرنامج على شكل ورشات تنظم خلال كل أسبوع في شكل تجمعات حضورية جهوية على مستوى إحدى مؤسسات التعليم العالي.

ويكون هذا التكوين، موجها لفائدة أساتذة ميادين العلوم والتكنولوجيا كمرحلة أولى، ويُعتزم أن يستمر طيلة السنة الجامعية الجارية.

وتشرف على أشغال هذه الورشات اللجنة الوطنية للإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه في اللغة الانجليزية.

وكشف البيان، أنه جرت خلال الفترة من 25 إلى 29 فيفري 2024 ورشة تكوينية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر الفائدة 1.000 أستاذ باحث تابعين للمؤسسات الجامعية المنطقة الوسط.

كما تم تنظيم ورشة أخرى بجامعة وهران 2 لفائدة 150 أستاذا باحثًا تابعين للمؤسسات الجامعية لمنطقة الغرب.

للإشارة فإن هذه العملية كانت قد انطلقت من جامعة الوادي التي احتضنت خلال الفترة من 04 إلى 08 فيفري 2024 عملية تكوين 150 أستاذا باحثا ينتمون إلى 08 مؤسسات جامعية.

وتتمثل هذه المؤسسات في جامعات الوادي وورقلة وبسكرة والمسيلة وتامنغست وأدرار وغرداية والمركز الجامعي بإليزي.