تكوين مهني: رئيس الجمهورية يأمر باستحداث تخصصات عالية ومعقدة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، خلال ترأسة اجتماعًا لمجلس الوزراء، باستحداث شُعب جديدة في تخصصات عالية ومعقدة.

وخلال تقديم حول الدخول المهني لشهر فيفري 2026، وجّه رئيس الجمهورية وزيرةَ القطاع باستحداث شُعب جديدة في تخصصات عالية ومعقدة. تشمل قطاعات استراتيجية لفائدة متربصين جزائريين وأفارقة.

كما أمر رئيس الجمهورية بضرورة الترويج للمستوى التكويني العالي الذي أصبحت تضمنه مؤسسات ومراكز التكوين المهني بالجزائر عبر وسائل الإعلام.

وتناول الاجتماع مشروع قانون القضاء العسكري. وأيضا عروضا تخص متابعة إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي: خط بلاد الحدبة ـ واد الكبريت ـ ميناء عنابة، المكننة الفلاحية. بالإضافة إلى عرض حال حول الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم.