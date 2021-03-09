تلاشي حظوظ زطشي في انتخابات مجلس “الفيفا”.. وسيعلن انسحابه قبل الجمعة!

بعدما هندس لقجع وأبو ريدة لفوز “موتسيبي” برئاسة “الكاف”

لم يعد لحضور رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، انتخابات تجديد عضوية المجلس التنفيذي لـ”الفيفا” في انتخابات، هذا الجمعة، التي تحتضنها العاصمة المغربية، الرباط، أي داعٍ، وهذا بعدما حسمت لعبة “الكواليس” ـ حسب الأصداء القادمة من المغرب ـ في هوية من سيشغل المقعدين الخاصين بالدول الناطقة بالعربية والإسبانية والبرتغالية، من أصل 4 مترشحين، مثلما حسمت قبلها في هوية الرئيس الجديد لـ “الكاف”.

وبات رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، إلى جانب هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري السابق، أقرب إلى الفوز بمقعدين في المجلس التنفيذي لـ”الفيفا”، بعدما كشف السنغالي سينغور، المنسحب مؤخرا من سباق الترشح لـ “الكاف”، في بيان رسمي له، بأن أبو ريدة ولقجع، كان لهما دور حاسم في تزكية الجنوب إفريقي “موتسيبي”، الرئيس القادم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي “تاس” في “لوزان” بسويسرا، قد أعلنت قبول ترشيح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، بعدما تم إقصاؤه من طرف “الفيفا”، لمخالفة ارتكبها في تقديم ملف ترشيحه، غير أنه بات يستعد لإعلان تراجعه.

وتحدث الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تصريحات أدلى بها مؤخرا لوسيلة إعلامية جزائرية، عن حظوظ زطشي في انتخابات سباق “الفيفا”، والتي تم التخطيط لمن سيفوز فيها ـ حسبه ـ مؤكدا بأن رئيس “الفاف”، سيعلن انسحابه منها قبل موعد يوم الجمعة.

ولم يبقَ لزطشي، الذي أصر على دخول انتخابات “الفيفا” رغم “تحذير” وزارة الشباب والرياضة من هذه “المخاطرة”، التي من شأنها أن تمسّ بسمعة الجزائر، إلا أن يعلن عن موعد عقد الجمعية الانتخابية لـ “الفاف”، وإعلانه أيضا انسحابه من سباق خلافة نفسه، في ظل تواصل إخفاقاته واستمرار هبوط أسهمه أكثر.