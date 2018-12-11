تلاعبات وكولسة داخل بلدية قسنطينة تجبر الكوميدي حكيم دكار على الإستقالة

أعلن الممثل الكوميدي حكيم دكار، عن إستقالته من رئاسة لجنة الثقافة بالمجلس الشعبي لبلدية قسنطينة على اثر انتخابه مؤخرا عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي لمجلس قسنطينة.

متهما أعضاء المجلس بتلاعبات وتجاوزات حدثت في قبة المجلس حينما إستغلوا غيابه عن المدينة، لتنصيب لجنة الحفلات لمدينة قسنطينة ومنح رئاستها لمنتخبة بالمجلس.

حكيم دكار الذي أكد أنه استعاد حريته ولن يصمت بعد اليوم كمنتخب عما يجري داخل كواليس المجلس البلدي في المدينة.

وقال أن رئيس البلدية وعده بفتح الأبواب أمامه لتحقيق برامجه الثقافية المتنوعة، ومنها جلب مهرجانات وطنية وعربية لمدينة قسنطينة، عاصمة الثقافة و الفنون، التي لم تحتفل بيوم العلم العام الماضي على غير العادة، بسبب جمود الفعل الثقافي.

وجاءت إستقالة حكيم دكار من رئاسة لجنة الثقافة على ماسماها تلاعب تحت الطاولة

مؤكدا بقائه منتخب مستقل في خدمة المدينة التي تتنتظر منه الكثير لما يحمله من سمعة طيبة في قسنطينة