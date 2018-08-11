تلاميذ إبتدائيات البويرة يواجهون خطر السرطان

تقدم النائب البرلماني عن تجمع أمل الجزائر، ويشر عبد الغني، بسؤال كتابي إلى وزيرة التربية، يخص تلاميذ إبتدائيات البويرة.
ونشر، عبد الغاني ويشر، عبر صفحته بالفايسبوك، اليوم السبت، بيان مفاده أنه تم الكشف عن وجود مؤسسات تعليميةمصنوعة بمادة “الأمينات” المسرطنة ببلديتي سوق الخميس وآيت لعزيز.
وأوضح النائب أن هذه المادة، تم منعها من قبل المنظمة العالمية للصحة، والتي كانت وراء وفاة الملايين في العالم.
وطالب ويشر الوزيرة بالتدخل العاجل لإعادة ترميم وبناء المدرستين، لأجل تحسين ظروف التمدرس للتلاميذ.
#صوتنا_اللي_هو_صوتكمرفع انشغال لمعالي #وزيرة_التربية_الوطنية حول مؤسسات #تعليمية مصنوعة بمادة #الأميانت #المسرطنة في #ولاية_البويرة.. #بلديتي #سوق_الخميس و #ايت_العزيز ..
Publiée par ويشر عبد الغني Ouicher abdelghani sur Jeudi 9 août 2018
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