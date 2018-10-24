تلاميذ ابتدائية “تكور محمد” يدرسون في أوضاع كارثية بتيزي وزو

يدرس تلاميذ المدرسة الابتدائية، تكور محمد ببلدية معاتقة، بتيزي وزو، في أوضاع كارثية داخل إحدى الأقسام،والتي تحولت إلي مصب للمياه القذرة .

وحسب مصادر محلية، فإن المياه القذرة تدخل من السقف،لتتحول إلي مشكلة عويصة تهدد صحة التلاميذ،ما دفع بأوليائهم دق ناقوس الخطر،من خلال رفع العديد من الشكاوي إلي الجهات الوصية.

لتستجيب في الأخير إلي مطلبهم بإجراء ترميمات سطحية سرعان ما ظهر “البركولاج” فيها عندما عادت المياه القذرة إلي

ما كانت عليه من قبل لتصب مرة أخري من السقف، الذي هو أرضية احدي المنازل الوظيفية بهذه المدرسة

و هو ما أثار غضب الأولياء الذين اعتبروا هذه الاستجابة تلاعب حقيقي بصحة أولادهم، و هو شيء لا يمكنهم السكوت عليه ما دفعهم إلي اللجوء إلي غلق أبواب المدرسة و منع أبنائهم من الدراسةخاصة بعد أن وزع هؤلاء على الأقسام من مختلف الأطوار.

علما أن القسم المتضرر هو السنة الثانية و هو الأمر الذي زاد الطين بلة .