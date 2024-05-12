تلاميذ الأقسام النهائية يجتازون امتحانات البكالوريا التجريبية اليوم

انطلقت اليوم الأحد، امتحانات البكالوريا التجريبية، الخاصة بدروة 2024 والتي ستستمر على مدار الأسبوع الجاري.

حيث يتم اجراء امتحانات البكالوريا التجريبية، على مدار خمسة أيام وعلى وقع نفس رزنامة اختبارات بكالوريا 2024.

يشار أن عدد المترشحين لشهادة البكالوريا بلغ 868733 مترشح، منهم 36.23 مترشحين أحرار. ما يمثل أكثر من ثلث المترشحين، والإناث يمثلن 60 بالمائة يتم إجراؤه عبر 2869 مركز. على أن يتم التصحيح في 94 مركز.

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