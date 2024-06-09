تلاميذ البكالوريا يُمتحنون حول القضية الفلسطينية

تناولت أسئلة إمتحانات البكالوريا، والتي إنطلقت اليوم الأحد، القضية الفلسطينية في موضوع اللغة العربية.

وكانت أسئلة اللغة العربية بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة، مكونة من موضوعين، أحدهما شعر والذي تناول القضية الفلسطينية، والآخر نثر والذي تناول المديح النبوي.

وإجتاز تلاميذ الطور النهائي، في الفترة الصباحية لأول يوم من أيام الإمتحان، مادة اللغة العربية في جميع الشعب.

وإقترب تلفزيون “النهار”، من التلاميذ بمجرد خروجهم من أول إمتحان، أين إعتبر تلاميذ الشعب العلمية أن الموضوع سهل.

وبدورهم، قال تلاميذ الشعب الأدبية، أين تعتبر اللغة العربية مادة أساسية بمعامل 6 لدى شعبة آداب وفلسفة و5 لدى شعبة لغات أجنبية، أن الإمتحان كان في متناول التلميذ المتوسط.

كما أكد التلاميذ أن الأسئلة كانت مباشرة، من النص، ومن المقرر الدراسي الذي تناولوه طيلة السنة الدراسية.