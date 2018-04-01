تلاميذ التبسة من دون اطعام مدرسي منذ عام

حرمت مفتشية التغذية المدرسية في ولاية تبسة العديد من الإبتدائيات من الإطعام المدرسي نتيجة الإهمال الذي يطال هذه المؤسسة.

وحسب مصادر النهار، فإن الإهمال الذي تتعرض له المفتشية، حرم تلاميذ الإبتدائيات، فيما فيها ابتدائية تنوكلة ببلدية الماء الأبيض جنوب تبسة.

حيث يحرم التلاميذ من الأكل من الساعة الثامنة إلى غاية الثالثة، بسبب انعدام الإطعام المدرسي.

وحسب نفس المصدر فإنّ، هذا المركز الذي من المفروض أن تتم فيه عملية الطهي، هو مغلق منذ الثلاثي الثاني للموسم الدراسي للسنة الفارطة.

بعدما تم فتح تحقيق حول عمليات مشبوهة، اتهم فيه رئيس السابق وموردين وإدراريين وهو مغلق منذ ذلك الوقت.

من جهته أكّد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة في اتصال مع النهار، أنّه يتنقل رفقة مصالح مديرية التربية.

من مدرسة إلى أخرى، من أجل إعادة بعث الإطعام المدرسي من جديد.