تلاميذ الطور الثانوي يحتجون ويعزفون عن الدراسة بزلامطة في معسكر

قرر تلاميذ الطور الثانوي ببلدية زلامطة بولاية معسكر الدخول في إضراب عن الدراسة وتنظيم وقفات إحتجاجية.

نظم،صبيحة اليوم الإثنين، تلاميذ الطور الثانوي المقيمين في بلدية زلامطة في ولاية معسكر وقفة إحتجاجية، على خلفية ما وصفوه بالتهميش و اللامبالاة حيال تقصير السلطات المحلية في إيجاد حلول لهم.

وأفاد التلاميذ المحتجين عن سئمهم من المناشدات المتكررة التي تضمنت تمكينهم في الإستفادة من مشروع إنجاز ثانوية ببلديتهم، التي يقطنها نحو 10 آلاف مواطن.

وإستاء التلاميذ من تواصل صمت السلطات المحلية، كونهم باتوا يعيشون يوميات صعبة مع عشرات المنحرفين عند محيط موقف الحافلات تارة بالإستفزاز و تارة اخرى بتأخرها عن موعد الإلتحاق بمقاعد الدراسة.

هذا و امتعض هؤلاء التلاميذ من الوضعية المزرية التي باتت عليها حافلات النقل المدرسي التي تقل إحداها حمولة 65 تلميذا في غالب الأحيان .