تلاميذ الطور الثانوي يحتجون ويعزفون عن الدراسة بزلامطة في معسكر

نظم صبيحة اليوم تلاميذ الطور الثانوي المقيمين في بلدية زلامطة في ولاية معسكر وقفة إحتجاجية بعزوفهم عن الدراسة على خلفية ما وصفوه بالتهميش واللامبالاة حيال تقصير السلطات المحلية في إيجاد حلول تغنيهم عن مشقة التنقل إلى ثانوية الحشم التي تقع في الجوار.

وأضاف المحتجون بأنهم سئموا من المناشدات المتكررة التي تضمنت تمكينهم في الإستفادة من مشروع إنجاز ثانوية ببلديتهم التي يقطنها نحو 10 آلاف مواطن.

واستهجنوا صمت السلطات المطبق كونهم باتوا يعيشون يوميات منغصة مع عشرات المنحرفين عند محيط موقف الحافلات تارة بالإستفزاز وتارة اخرى برشق الحافلات في صورة ما حدث يوم أمس، أين تعرضت إحداها للرشق بالحجارة وكسر زجاج نوافذها في غياب شبه تام للأمن الذي وعدت السلطات بتوفيره الموسم الدراسي الماضي.

وامتعض التلاميذ من الحافلات من الوضعية المزرية التي باتت عليها حافلات النقل المدرسي التي تقل إحداها حمولة 65 تلميذا في غالب الأحيان .