قناة النهار تلاميذ بالطور الثانوي يبدعون بمشاريع لمؤسسات ناشئة بقلم النهار أونلاين نشر في 08 نوفمبر 2022 - 18:32 شارك غرِّد أرسل 75 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UKF0u اقرأ أيضا جريمة شنيعة تهز البليدة.. زوجة تقـتل "لوستها" وتدفنها باسطبل المنزل أخبار الجزائر 21 أكتوبر طيب معانا: التليتلي بالجاج على طريقة البايلا والباستا بفواكه البحر والمحلبي بالفستق قناة النهار 25 أكتوبر إنتاج أدوية السرطان في الجزائر .. نهاية المعاناة ورحلة البحث عن الأدوية قناة النهار 23 أكتوبر طالع هابط: مواطنو قصر الشلالة بتيارت يحتجون أمام مقر البلدية ويطالبون بحقهم في قطع الأراضي قناة النهار 08 نوفمبر سوق السيارات بسعيدة..لابيع ولا شراء قناة النهار 29 أكتوبر مبادرة للفحص المجاني لمختلف الأمراض المستعصبة والمعقدة بقسنطينة قناة النهار 29 أكتوبر فالحلوة والمرة: زوجان مجاهدان يستذكران أيام الثورة التحريرية ويستحضران مشاهد الماضي قناة النهار 07 نوفمبر وزير التربية : سنشرع في تقديم الكتاب الرقمي مجانا للتلاميذ قبل نهاية الأسبوع قناة النهار 06 نوفمبر "بكلمات مؤثّرة نجيب ميقاتي يختم كلامه.." أنقذوا لبنان ولاتتركوها وحيدة قناة النهار 02 نوفمبر "الشاب مازي :" غلطة كبيرة دخّل حياتك الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 19 أكتوبر