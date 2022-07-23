قناة النهار تلاميذ بالوادي يبادرون بتكريم أستاذهم بعد فراق نصف قرن بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2022 - 12:34 تربية شارك غرِّد أرسل 57 0 تلاميذ بالوادي يبادرون بتكريم أستاذهم بعد فراق نصف قرن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/WWXsx اقرأ أيضا ليلة بيضاء للتلاميذ الناجحين في البكالوريا.. فرحة أنارت عتمة الليل قناة النهار 18 جويلية دلال خير: ظروف قاسية تعيشها عائلة الطفل "رابح" مع الفقر والمعاناة من المرض قناة النهار 15 جويلية ترقية الفريق السعيد شنقريحة إلى رتبة فريق أول الوطني 04 جويلية هكذا علقت "الزهوانية" حول عودة الشاب مامي بحفل الإختتام الالعاب المتوسطية قناة النهار 09 جويلية إدريس مسعود: خممت نعتزل ونروح لأوروبا والمدرب تاعي ضحى من أجلي وباع سيارته قناة النهار 02 جويلية مدرب الرباع بيداني .. عندنا رياضي قادر يشرف الجزائر في أي منافسة وسيحقق الميدالية الذهبية في 2024 قناة النهار 04 جويلية النهار ترنذينع: إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني يثير الجدل بلباس الدراجين الأمريكيين قناة النهار 18 جويلية تيسمسيلت : عائلة سوفي تناشد المحسنين لمساعدة إبنتهم على العلاج خارج الوطن قناة النهار 23 جويلية تواصل منافسات رفع الأثقال في اليوم الثامن من الألعاب المتوسطية قناة النهار 03 جويلية رفع الأثقال: الرباع وليد بيداني يتوج بفضية وزن أزيد من 102 كلغ في إختصاص النتر قناة النهار 04 جويلية