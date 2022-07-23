إعــــلانات
قناة النهار

تلاميذ بالوادي يبادرون بتكريم أستاذهم بعد فراق نصف قرن

بقلم قناة النهار
تلاميذ بالوادي يبادرون بتكريم أستاذهم بعد فراق نصف قرن
تربية
  • 57
  • 0

تلاميذ بالوادي يبادرون بتكريم أستاذهم بعد فراق نصف قرن

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

</div

رابط دائم : https://nhar.tv/WWXsx
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر