تلاميذ بعين الدفلى يحققون المرتبة الأولى عالمياً في مسابقة للفيزياء بسويسرا

حقق تلاميذ ثانوية الجيلالي بونعامة بولاية عين الدفلى إنجازاً علمياً متميزاً بعد فوزهم بالمرتبة الأولى عالمياً في مسابقة دولية للفيزياء نظمت بـ سويسرا، في تتويج يعكس المستوى الرفيع الذي بلغته الكفاءات التلمذية الجزائرية في المجالات العلمية.

وجاء هذا التتويج ثمرةً لعمل دؤوب وجهود متواصلة بذلها التلاميذ تحت إشراف أساتذتهم. حيث أبان الفريق المشارك عن قدرات علمية وتحليلية عالية مكنته من التفوق على مشاركين من عدة دول، من خلال تقديم حلول مبتكرة ودقيقة للمسائل الفيزيائية المطروحة خلال المنافسة.

ويعد هذا الفوز تتويجاً لمسار من التحضير المكثف والتأطير البيداغوجي الجاد الذي وفرته المؤسسة التربوية. إلى جانب الدعم المعنوي الذي حظي به التلاميذ، ما ساهم في إبراز طاقاتهم وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل في هذا المحفل العلمي الدولي.

هذا الإنجاز لقي إشادة واسعة في الأوساط التربوية، باعتباره دليلاً على أن المدرسة الجزائرية قادرة. على صناعة التميز ومنافسة أعرق الأنظمة التعليمية عالمياً، كما يعزز مكانة الشباب الجزائري. في ميادين البحث والابتكار العلمي.