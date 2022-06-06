قناة النهار تلاميذ بمعنويات إيجابية بعد إجتياز مادة اللغة العربية والفيزياء بقلم قناة النهار نشر في 06 جوان 2022 - 13:37 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 24 0 تلاميذ بمعنويات إيجابية بعد إجتياز مادة اللغة العربية والفيزياء رابط دائم : https://nhar.tv/LmoDy اقرأ أيضا قالمة: إقبال متزايد على إستهلاك الأسماك مع التأكيد على ضرورة إحترام سلسلة التبريد قناة النهار 03 جوان زوجي مدمن على الهاتف الذكي..ولى مقلق ومنفعل كيفاش ندير معاه؟ قناة النهار 29 ماي "مصطفى العريبي: "محمد خساني مخلص في عمله ويخدم بقلبو قناة النهار 31 ماي غليزان: أولياء يرافقون أبنائهم لمراكز الإمتحان لدعمهم وتحفيزهم قناة النهار 06 جوان تساؤلات: القمة الإستثنائية لمجلس الإتحاد الإفريقي .. التهديدات الإرهـ.ابية في إفريقيا تتزايد قناة النهار 29 ماي أسعار الأضاحي هذا العام إبتداء من 40 ألف دينار قناة النهار 04 جوان طبيبكم: السنسنة المشقوقة "سبينا_ بيفيدا" .. الأسباب الأعراض وطرق العلاج قناة النهار 04 جوان العشوائية في عبور الطريق.. مواطنون لا يتقيدون بالثقافة المرورية قناة النهار 26 ماي التغيرات المناخية تضع الجزائر في مواجهة أزمة المياه مستقبلا قناة النهار 20 ماي تحسبا لموسم الإصطياف..تسخير 11 ألف عون لدعم جهاز الحراسة قناة النهار 30 ماي