تلاميذ بومرداس يتحصلون على التأشيرة للمشاركة في الألعاب الإفريقية للمدارس

كشفت إذاعة بومرداس، عن مشاركة فريق متوسطة محند ولحاج بلعوش ببرج منايل، في الألعاب الإفريقية للمدارس.

وحسب المصدر، فإن فريق متوسطة محند ولحاج بلعوش ببرج منايل سيتنقل رسميا إلى جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، بعد تدخل السلطات العليا في البلاد.

وأوضح ذات المصدر، أن حسب ما أكده رئيس الرابطة الولائية للرياضة المدرسية لبومرداس، سليمان شيبان، بعد التحصل على التأشيرات، ستتنقل البعثة بطائرة خاصة لجنوب إفريقيا.