تلاميذ بومرداس يسقطون بنتيجة 12-0 أمام فريق من غينيا

أقصي فريق متوسطة بلعوش محند والحاج ببرج منايل بولاية بومرداس، رسميا من الألعاب الإفريقية المدرسية لكرة القدم، المقامة حاليا بجنوب إفريقيا. بعد تلقيه لـ 4 هزائم متتالية.

ولعب ممثل المدرسة الجزائرية، 4 لقاءات كاملة اليوم الجمعة، بسبب تنقله المتأخر إلى جنوب إفريقيا، وهو ما أثر على نتائج الفريق.

وبعد السقوط في الافتتاح بنتيجة 2-0 على يد مدرسة سليمة الثانوية لمالاوي. انهزم تلاميذ بومرداس بنتيجة 3-1 في اللقاء الثاني أمام ممثل البنين “سي إي جي” سانت ريتا.

قبل التعرض لهزيمة قاسية استقرت على نتيجة 12-0 على يد مجمع مدارس بن سيكو سيلا من غينيا.

وفي رابع وآخر لقاء سقط تلاميذ مدرسة “بلعوش محند والحاج” بثلاثية نظيفة أمام فريق مدرسة كلافام الثانوية من جنوب إفريقيا.