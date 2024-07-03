تلاميذ تحصلوا على 20 وآخرون على نقطة واحدة فقط في باك 2024

أظهرت النتائج الأولية الخاصة بعملية التصحيح الأول لاوراق بكالوريا 2024، تحصل بعض التلاميذ على علامات كاملة 20/20، فيما تحصل آخرون على نقطة واحدة فقط.

وحسب بعض الأساتذة الذين تحدثت اليهم “النهار اون لاين” فإن أوراق مترشحي شعبة الرياضيات وتقني رياضيات صنعوا المفاجأة، من خلال تحقيق نتائج مبهرة وعلامات ممتازة في الرياضيات وصلت 20 لعدد معتبر من الطلبة

فيما عرفت مادة الفيزياء لشعبة العلوم التجريبية نقاط ممتازة وصلت حتى 18 و تفاوتت في ماركز اخرى حيث وصبت إلى 1 من 20 .

كما قال بعض الأساتذة أن بعض المترشحين تحصلوا على علامات إقصائية مادة الفلسفة، بسبب إجابتهم على مقالات لا علاقة لها بمضمون السؤال. وهو الأمر الذي اختلف فيه بعض الأساتذة الذين طالبوا بمنح المعنيين علامة على المنهجية في الاجابة وطريقة إعداد المقال.

وبالنسبة لمواد التسيير والاقتصاد فقد عرفت العلامات تحسنا نوعا ما. مقارنة بالسنة الماضية التي تم فيها تسجيل علامات تحت النقطة الاقصائية.