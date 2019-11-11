تلاميذ ثانوية احمد زبانة يتوقفون عن الدراسة بسبب التدفئة في تيارت

توقف أمس تلاميذ ثانوية احمد زبانة بقصر الشلالة بتيارت، عن الدراسة بسبب انعدام التدفئة داخل الأقسام قبل أن ينضم إليهم الأساتذة.

وعلم من من مصادر مطلعة أن التلاميذ امتنعوا عن الدخول الى حجرات التدريس ورفضوا الصعود إلى المجمع التربوي رغم محاولة المسؤولين حثهم على الالتحاق بمقاعدهم وهو المطلب الذي قابله التلاميذ بالرفض خاصة وأنها تزامنت مع موجة برد شديدة تعرفها المنطقة.

واضطر المسؤولون إلى اخراج التلاميذ من المؤسسة بعد مكوثهم لفترة وسط الساحة.

وحسب مصادرنا فإن ثانوية احمد زبانة تعاني منذ فترة من مشكلة التدفئة رغم الشكاوى التي رفعها الأولياء وتقرير اللجان التي أوفدتها مديرية التربية للمؤسسة.

وتمت برمجة مشروع للقضاء على المشكلة نهائيا إلا أن الأمور مازالت على حالها.

وقد دعا بعض الأولياء الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل المشكلة وسط تساؤلات عن سبب تجاهل الجهة الوصية لذلك رغم علمهم بها منذ السنة الماضية.