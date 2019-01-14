تلاميذ ثانوية مصطفى لشرف بشطيبو يشكون غياب التدفئة وانعدام الأمن بوهران

تجمع تلاميذ ثانوية، مصطفى لشرف، بحي النجمة، شطيبو سابقا، التابع لبلدية سيدي الشحمي، أمام مقر مديرية التربية لولاية وهران، بعد ثلاثة أيام من الإضراب عن الدراسة.

ويأتي هذا، احتجاجا منهم على الأوضاع المزرية، التي لا تتيح لهم ظروفا ملائمة للتمدرس.

وعن جملة النقائص، ذكر التلاميذ على رأسها، غياب التدفئة، خاصة أيام البرد الشديد.

إلى جانب انعدام الأمن، أمام الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها، خصوصا الفتيات، كون المؤسسة التربوية تتواجد في مكان معزول.

كما طرح التلاميذ المحتجون، مشكل تراكم ومحاصرة أطنان من النفايات لمؤسستهم التربوية، وما خلفته من تأثيرات سلبية على صحتهم وصحة الأساتذة على حد السواء.

هي انشغالات تستدعي تدخل عاجل للجهات الوصية، لإيجاد حلول لمشاكل أرقت المتمدرسين، ببقعة تناستها السلطات المحلية لبلدية سيدي الشحمي.