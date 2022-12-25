تلاميذ غرداية المتفوقون يزورون المجلس الشعبي الوطني

قام فوجان من تلاميذ ولاية غرداية، اليوم الأحد، بزيارة إلى مقر المجلس الشعبي الوطني.

وحسب بيان للمجلس، تكون الوفد من التلاميذ المتفوقين، من متقنة الشهيد بلغيث، ومتليلي شعابنة. ومتفوقين من السنتين الرابعة والخامسة من ابتدائية “الصحن الجديد”.

واستمع زائرو المجلس إلى عرض قدمه مساعد التشريعي بقاعة الجلسات. تناول فيه تاريخ هذه المؤسسة الدستورية انطلاقا من تحوله من نظام الغرفة الواحدة إلى نظام الغرفتين.

كما قدمت لهم لمحة عن تشكيلته ومهامه وكذا شروح عن آلياته الرقابية ومهامه المخولة له دستوريا.

كما أجيب عن كافة أسئلة التلاميذ التي وضحت مزيدا من الجوانب عن دور ومكانة المجلس الشعبي الوطني.

وبعد ذلك، قام التلاميذ بجولة لمختلف مصالح المجلس، من بينها، نيابة مديرية السمعي البصري. وقاعة المحاضرات “رابح بيطاط” والتقطت لهم صورة تذكارية.

هذا وتدخل هذه الزيارات البيداغوجية في إطار تمكين الطلبة والتلاميذ من مختلف الأطوار التعلمية، وعبر كل ولايات الوطن، من الاطلاع على مكانة ودور المجلس الشعبي الوطني في الحياة السياسية للبلاد.

وقبيل المغادرة أخذ التلاميذ صورة تذكارية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.