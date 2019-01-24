تلاميذ مدرسة “الأخوين عدلان” يتمدرسون دون تدفئة بالمدنية في العاصمة

يعاني تلاميذ مدرسة الأخوين عدلان ببلدية المدنية بالعاصمة من انعدام التدفئة بالأقسام منذ فترة زمنية طويلة.

وحسبما أكده الأولياء في حديث لـ” النهار أونلاين”، فإن التلاميذ يدرسون في قاعات أشبه بالثلاجات لانعدام المدافئ.

خاصة وأن التدفئة منعدمة منذ دخول فصل الشتاء، وهو ما أدى إلى رفض التلاميذ الطذهاب للتمدرس في تلك الظروف القاهرة.

الأمر الذي اعتبره الأولياء مجحفا في حق أبنائهم وهو ما يؤدي إلى تراجع مستواهم الدراسي.

خاصة وأن مصالح وزارة الداخلية قد خصصت ميزانية لاقتناء المدافئ وأمر وزير الداخلية كل ولاة الجمهورية بالعناية اللازمة لهذا الملف.

غير أن الواقع يعكس غير ذلك خاصة وأن انعدام التدفئة بمدرسة الإخوة عدلان ببلدية في قلب الجزائر العاصمة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن مديرة الإبتدائية راسلت رئيسة البلدية وأطلعتها على انعدام التدفئة منذ الأسبوع الفارط.