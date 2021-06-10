تلاميذ مدرسة “الرجاء والتفوق” ببوزريعة في زيارة لمقر مجلس الأمة

قامت اليوم الخميس، مجموعة من تلاميذ مدرسة “الرجاء والتفوق” الخاصة ببوزريعة في الجزائر، بزيارة لمقر مجلس الأمة.في إطار برنامج الأبواب المفتوحة التي ينظمها مجلس الأمة.

وحسب بيان للمجلس، طافت المجموعة بمختلف مرافق المجلس، حيث قدمت لهم شروحات وتوضيحات حول مهام المجلس وصلاحياته. وكيفية سير أشغال مختلف أجهزته وهيئاته، لاسيما قاعة الجلسات العامة والمكتبة.ويندرج هذا النشاط في إطار انفتاح مجلس الأمة على مختلف أطياف المجتمع قصد تعزيز العلاقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.

كما استقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، أمس الأربعاء، مجموعة من طلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، قسم جيوسياسية وسائل الإعلام، إثر انتهاء تربص أجرته المجموعة على مستوى قسم الإعلام والاتصال بمجلس الأمة.

واستمع قوجيل، لأسئلة الطلبة، ودعاهم إلى التّأسّي بأسلافهم من أجل حماية الجزائر وجعلها فوق كل اعتبار.مذكراً اياهم، بأنّه رغم اختلافاتنا ورؤانا، تبقى الجزائر هي ما يوحدنا، فالوطن والدولة ملك للجميع، ويجب حمايتهما والحفاظ عليهما.