تلاميذ من دون إطعام منذ الدخول المدرسي

أعدت جمعية أولياء التلاميذ تقريرا مفصلا عن المطاعم المدرسية عبر العديد من الولايات، أين كشف التقرير.

أن هناك أكثر من 300 مطعم موقفة بسبب مشاكل إدارية وتسييرية.

الأمر الذي وضع التلاميذ في حرج كبير.

وطالبت جمعيات أولياء التلاميذ وزارة التربية الوطني بالتدخل خاصة على مستوى المطاعم الموجودة في مناطق نائية،حفاظا على سلامة التلاميذ.

وأكد التقرير أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجهت مراسلة إلى الولاة ورؤساء الدوائر.

حيث أمرتهم من خلالها بمساعدة المؤسسات التربوية «خاصة الابتدائية» على فتح المطاعم المدرسية.

خاصة وأن العديد منها موقفة بسبب عجز البلديات عن تسديد ديون الممونين.

وحسب التقرير، فإن وزارة الداخلية تدخلت بعد عجز العديد من المؤسسات التربوية على فتح المطاعم أمام التلاميذ.

الأمر الذي ساهم في معاناتهم خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن المؤسسات التربوية.

للإشارة، فإن وزارة التربية عمدت إلى تحديد سعر الوجبة الواحدة إلى 40 دينارا.

كما أن عدد أيام التسيير يصل في الفصل الأول بالنسبة للمدارس الابتدائية إلى 65 يوما خلال الفصل الأول.

وجاء قرار الوزارة بعد الطلبات العديدة للنقابات وكذا جمعيات أولياء التلاميذ حول قيمة الوجبة الغذائية.

التي لا تتناسب مع المجهودات التي يبذلها التلاميذ بسبب غياب القيمة الغذائية منها.

وكانت مديرية تسيير الموارد المالية والمادية التابعة لوزارة التربية، قد قامت بتقديم مراسلة لمديريات التربية.

أكدت من خلالها تحديد مبلغ الاعتماد المالي للسنة الجديدة الممنوح .

لكل تلميذ بـ 21.350 دج بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون وفق نظام نصف داخلي.

و10.675 دج بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون وفق النظام الداخلي.

وشدّدت وزارة التربية على أنها ستعاقب كل مدير لم يعمل بتقديم الوجبات المنصوص عليها .

في إطار الاتفاقية التي تم إبرامها،وإشراك من خلاله لجنة طبية درست مكونات الوجبات الغذائية التي تقدّم للتلاميذ في فترة الغداء.