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قناة النهار

تلاميذ يختارون تعلم القرآن وحفظه خلال عطلة الربيع

بقلم قناة النهار
تلاميذ يختارون تعلم القرآن وحفظه خلال عطلة الربيع
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تلاميذ يختارون تعلم القرآن وحفظه خلال عطلة الربيع

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