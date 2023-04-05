قناة النهار تلاميذ يختارون تعلم القرآن وحفظه خلال عطلة الربيع بقلم قناة النهار نشر في 05 أفريل 2023 - 18:10 شارك غرِّد أرسل 24 0 تلاميذ يختارون تعلم القرآن وحفظه خلال عطلة الربيع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PK6yz اقرأ أيضا بلماضي : مكاش ماتش ساهل..لازم نحتارمو كل المنتخبات قناة النهار 26 مارس ZOOM مع MISTERX 6 I "الحلقة 03 "أخو البنات قناة النهار 30 مارس البليدة : الدرك الوطني والجمارك يضعان مخططا لمحاربة تهريب السلع والمضاربة قناة النهار 20 مارس رمضان مع هشام Cook 👨🍳😋: طاجين شوفلور و تيراميسو بزاف بنين قناة النهار 05 أفريل "محمد علال: "هناك قنوات تقدم أعمال لا تصلح أن تبث حتى على اليوتيوب قناة النهار 26 مارس شاهد "أمال وهبي" تلفلها الإيقاع وما قدرتش تبدل "style" قناة النهار 02 أفريل إقتناء حبوب القهوة وطحنها.. إختيار عشاق السمراء خلال الشهر الفضيل قناة النهار 31 مارس بسكرة : 1000 صنف للتمور بالجزائر منها 300 صنف بالولاية تبحث عن الاهتمام قناة النهار 22 مارس أم الخير: تجربتي في بنت البلاد كانت بمثابة تحدي ومن الصعب تعويض الشخصية في نصف الطريق قناة النهار 29 مارس العدد السابع من زابينغ رمضان قناة النهار 02 أفريل