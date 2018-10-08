تلاميذ يشتكون من مخدرات وفساد داخل ثانويتهم في تيزي وزو

خرج،صبيحة اليوم الاثنين،تلاميذ متقنة المدينة الجديدة التابعة لبلدية تيزي وزو في وقفة احتجاجية استنكارا للحالة المزرية التي آلت إليها ثانويتهم.

وتعاني الثانوية،من مشاكل عدة حرمتهم من الدراسة خاصة،في ظل انعدام الأمن ودخول المنحرفين عبر الجدران الثانوية بكل سهولة بدون مراقبة.

وتعرف الثانوية، نوع من الفساد والإنحلال الأخلاقي وادخال المخدرات والمتاجرة بها بين أوساط التلاميذ.

بالإضافة إلى، اهتراء معظم هياكل المؤسسة من مطعم مهترء السقف والجدران، حيث تقدم فيه وجبات باردة ورديئة.

كما يشتكي التلاميذ، من انعدام المراحيض إلى جانب انعدام المرافق الرياضة، في المؤسسة من غرف لتبديل الملابس وقاعات للرياضة.

ويتخبط تلاميذ متقنة المدينة الجديدة،في كل هذه النقائص،في ظل غياب مدير،ومراقب عام للمؤسسة منذ بداية السنة الدراسية إلى يومنا هذا.