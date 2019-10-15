تلاميذ يغلقون طريقا وطنيا إحتجاجا على إنعدام النقل المدرسي في عنابة

احتج صباح اليوم، العشرات من تلاميذ منطقة العايب عمار بولاية عنابة، بغلق الطريق الوطني رقم 44، المؤدي إلى مدخل مدينة عنابة، تنديدا على غياب النقل المدرسي، وهو ما حرمهم من التنقل إلى مؤسساتهم التعليمية على مستوى بلدية برحال.

وحسب بعض أولياء التلاميذ فإن أبنائهم لم يتنقلوا منذ بداية الأسبوع الجاري إلى مدارسهم بسبب إنعدام النقل المدرسي، وتوقفه فجأة دون إخبارهم.

وقد طالب المحتجين من المصالح البلدية بضرورة التدخل العاجل لتوفير حافلات تنقلهم من منطقة العايب عمار التابعة لبلدية واد العنب، نحو مؤسساتهم التربوية ببلدية برحال.