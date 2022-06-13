قناة النهار تلاميذ يكشفون كيف تم إقصاء مترشح من إمتحان البكالوريا بقلم قناة النهار نشر في 13 جوان 2022 - 13:20 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 258 0 تلاميذ يكشفون كيف تم إقصاء مترشح من إمتحان البكالوريا رابط دائم : https://nhar.tv/a9Lfu اقرأ أيضا تساؤلات: رئيس الجمهورية.. من ناحية الطاقة نحن ملتزمون وكل ما تريده إيطاليا مستعدون لتلبيته قناة النهار 26 ماي نسيبتي دخل روحها بزاف وتحرش بنتها على دارنا واليوم راني عايش مشاكل بزاف .. أعطيني حل قناة النهار 07 جوان وزير التكوين المهني : نحن نستفيد من كل الخبرات العالمية في مجال البرامج والهندسة البيداغوجية قناة النهار 06 جوان وزير التكوين والتعليم المهنيين: سيتم تجميد صندوق تطوير التمهين والتكوين المتوسط لأنه لم يستغل جيدا قناة النهار 06 جوان رئيس جمهورية فنزويلا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمقام الشهيد قناة النهار 09 جوان فاسألوا: النهي عن التشدد في الدين قناة النهار 03 جوان هذا هو مخطط توزيع المياه لموسم الإصطياف لهذه السنة قناة النهار 10 جوان حج 2022: دورات تكوينية.. توجيهات وإرشادات للمقبلين على أداء مناسك الحج قناة النهار 31 ماي تحريات: الدرك الوطني يطيح بعصـ ـابة تقطع الطريق وتعـ ـتدي على أصحاب السيارات لسـ ـرقتهم قناة النهار 24 ماي قسنطينة: وليد ونائلة.. قصة شابين نجحا في تصنيع أجود أنواع الجبن محليا قناة النهار 06 جوان