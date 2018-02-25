تلاميذ ينظّمون وقفات احتجاجية على مستوى بعض ثانويات العاصمة

نظم تلاميذ بعض الثانويات اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وقفات احتجاجية أمام مؤسساتهم لمطالبة وزارة التربية بالتراجع عن قرارات عزل الأساتذة.
ونظّم تلاميذ بعض الثانويات على غرار القبة و بئر خادم وقفات احتجاجية للمطالبة بعدم عزل أساتذتهم واستبدالهم بأساتذة مستخلفين.
لا سيما وأنّ غالبية هؤلاء الأساتذة تفوق خبرتهم العشر سنوات.
و من بين هذه المؤسّسات المتواجدة بتراب بلدية بئرخادم ثانوية عبد الله الصديق (حي زونكا) و ثانوية لوراري.
و كذا ثانوية رحوان أعمر إلى جانب ثانويتي حامية و سعد دحلب بالقبة التي رفض تلاميذها مزاولة الدروس صبيحة اليوم.
التعليقات (1)
نحن نرجى من التلاميذ والاولياءوالنقابات التعقل،فالحراك السلمي مقبول ومشروع ولكن ليس وقته بعد .