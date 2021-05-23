تلبية لطلب ابنه.. بلدية الجزائر الوسطى تنقل تمثال موريس أودان

قامت مصالح بلدية الجزائر الوسطى، أمس السبت، بنقل تمثال موريس أودان من ساحة موريس أودان.

وحسب رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، جاء هذا بغية وضعه بمكان سيتم انتقاؤه بمعية عائلة الفقيد والهيئات الوصية.

ويكمن الهدف من هذا، التعريف بمشواره وحياته، وكل ما قام به في سبيل تحرير وتحرر الجزائر.

وسيتم الإفصاح عن التاريخ والمكان الذي سيتم وضع التمثيل على مستواه في وقت لاحق.

وجاء هذا تبعا للرسالة التي استلم نسخة منها والصادرة عن نجل موريس أودان صديق الثورة التحريرية.

وسعيا من البلدية لتثمين كل ما قدمه من مساندة ومساعدة وللثورة التحريرية، وبحثا على تقديم ولو تكريم رمزي لهذه الشخصية.