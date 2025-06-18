تلبية احتياجات “مجمع ليون” من الطاقة.. سونلغاز تعقد اجتماعا هاما مع المستثمر الماليزي

استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الأربعاء، وفدا من دولة ماليزيا، يقودهم ريزاني إروان محمد مازلان، سفير ماليزيا في الجزائر.

الوفد كان مرفوقا بعدد من الإطارات الرئيسية في مجمع “ليون الماليزي”، على رأسهم ويليام نشانغ، الرئيس التنفيذي للمجمع.

اللقاء خصِّصَ لبحث سبل التعاون والشراكة بين سونلغاز والمجمع الماليزي المتخصص في الصناعات التحويلية، والحديد والصلب.

وأبدى السفير اهتمام السلطات الماليزية بالاستثمار في الجزائر عن طريق عقد شراكات هامة مع متعاملين اقتصاديين، كمجمع سونلغاز.

من جانبه، عبّر ويليام نشانغ، الرئيس التنفيذي لمجمع ليون، عن اهتمامه بالتعاون مع سونلغاز. كما طرح بالمناسبة بعض الانشغالات المتعلقة بمشروع الشراكة المرتبط أساسا بتزويد مشاريعه بالطاقتين الكهربائية والغازية.

وبالمناسبة، أكد مراد عجال، أن سونلغاز وباعتبارها متعاملا موثوقا في مجال الطاقة، الكهرباء والغاز، تلتزم بتنفيذ توصيات السلطات العليا للبلاد.

كما أوضح عجال استعداد سونلغاز لتلبية كل الاحتياجات الطاقوية التي تتطلبها استثمارات مجمع ليون الماليزي،

وفي السياق ذاته، أكد عجال، ضمان أحسن مستوى للتزويد بالطاقة، مع ضمان استمرارية وجودة الخدمة.

من جهة أخرى، حرص المسؤول الأول في سونلغاز، على تأكيد ضرورة التنسيق بين الفرق التقنية لسونلغاز ومجمع ليون الماليزي، الذي سيكون عليه تزويد الفريق التقني لسونلغاز بكل المعطيات التي من شانها توضيح الرؤية بخصوص احتياجات المستثمر الماليزي. وبلورة الحلول الممكن تقديمها حسب احتياجات المشاريع ومواقعها. لا سيما المشروع الذي سيتم بالتعاون بين مجمع ليون الماليزي والمجمع الجزائري الصناعي سيدار.