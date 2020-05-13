تلفزيون “النهار” يتحصل على نسخة من مشروع قانون المالية التكميلي.. وهذا أهم ماجاء فيه

تحصل تلفزيون “النهار” على نسخة من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، حيث يتضمن المشروع التمهيدي سبعة أحكام جديدة:

-مراجعة السعرالمرجعي للنفط وتخفيضه إلى35 دولار للبرميل

-التصريح بالعملة الصعبة التي تساوي قيمتها أو تتجاوز 1000 يورو بدل 5000 أورو، والقرار يخص المسافرين المقيمين وغير المقيمين أثناء الدخول أو الخروج.

بالإضافة إلى مراجعة الرسوم على المنتجات البترولية والتي يترتب عليها زيادة في أسعار الوقود

-الزيادة في أسعار البنزين بـ 3 دينار والمازوت بـ 5 دينار

-سعر البنزين العادي 41.94 دينار بدل 38.94 دينار

-سعر البنزين الممتاز يصبح 44.97 دينار بدل 41.97 دينار

-سعر البنزين دون رصاص سعره يصبح 44 دينار بدل 41 دينار

-سعر المازوت سعره 28.06دينار بدل 23.06 دينار

-تأكل إحتياطي الصرف الى 43.9 مليار دج مع نهاية السنة أي ما يعادل 12.3 شهر من الواردات

-عجز في صندوق التقاعد بـ 680 مليار دج خلال سنة 2020 مقابل 664 مليار دج في نسة 2019

-إلغاء عقد التصريح وعقد دفع الضرائب لتحسين الخدمة والقضاء على البروقراطية

-إلغاء قرار الإعفاء من tva والحقوق الجمركية بالنسبة للسع والتجهيزات الموجهة لمسجد الجزائر الكبير

-فرض الرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمئة على المطاعم الفاخرة والمطاعم المتواجدة بالفنادق المصنفة

-رفع أسعار الرسوم الجمركية على إستيراد السيارات الجديدة ذات محرك بنزين

– خصم ما مقداره 25 بالمئة على رقم الاعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني بالنسبة لنشاطات المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية والري

-تمديد فترة وأجال دفع الضرائب والرسوم الجمروكية بسبب فيروس كورونا

-إلغاء tva والحقوق الجمروكية على استيراد المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية التى تدخل في إطار مواجهة فيروس كورونا

-إلغاء tva على المواد الأولية المستوردة أو المصنعة محليا لمدة سنتين والموجهة للصناعات المكانيكية ،الكهربائية،الإلكترونية ،قطاع الغيار

-إعادة تنظيم النظام الضريبي الموحد وإعادة النظر في نظام ضريبة المهن الحرة،

-إعادة تقديم التصريح المبسط وكذا نظام الدفع بالنسبة لدافعي الضرائب من خلال إلغاء عدة تعاملات.

-إلغاء الضريبة المزدوجة لأصحاب المهن الحرة

– إعادة تفعيل والعمل بعتبة 30000000 كإلتزام لدافعي الضرائب

-النفقات العمومية : 7372.7 مليار دج إنخفاض بنسبة 5.8 بالمئة

-نفقات التسيير :4752.4 إنخفاض بنسبة 2.9 بالمئة

-نفقات التجهيز 2620.3 مليار دج إنخفاض بنسبة 10.6 بالمئة

-الإيرادات العمومية : 5395.5 مليار دج إنخفاض بنسبة 14.2 بالمئة

-الجباية العادية : 2858.6 دج

-الجباية البترولية : 1394.7 مليار دج

-صادرات المحروقات : 17737 مليار دج أي 17.7 مليار دولار حيث تراجعت ب 18.4 مليار دج

-واردات السلع : 33523.1 ملياردج أي 33.5 مليار دولار حيث تراجعت ب 13.1 بالمئة

-عجز الميزان التجاري : 18.8 مليار دولار

-عجز الميزانية 1976.9 مليار دج

-عجز في الخزينة العمومية : 2954.9 مليار دج

-معدل النمو المتوقعة : -2.6 بالمئة

-معدل التضخم : 3 بالمئة