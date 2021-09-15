قناة النهار تلفزيون النهار يرصد تفاصيل عملية بيع المنتوج المحلي من البقوليات من داخل التعاونيات بقلم النهار أونلاين نشر في 15 سبتمبر 2021 - 23:42 شارك غرِّد 51 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=986563 اقرأ أيضا الخبير الأمني أحمد ميزاب: مضمون افتتاحية مجلة الجيش بين أننا نواجه تحالف قوى الشر ضد الجزائر قناة النهار 03 سبتمبر رزيق يُشرف على افتتاح الطبعة الـ10 لمعرض الموقار في تندوف الوطني 31 أوت وزير التجارة: بوابة تندوف ستصبح نقطة قوتنا لإكتساح السوق الإفريقية الوطني 31 أوت برلمان : جلسة علنية لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة قناة النهار 13 سبتمبر