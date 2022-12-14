قناة النهار تلفزيون النهار يرصد وضعية المهاجرين الافارقة ببرج باجي مختار بقلم قناة النهار نشر في 14 ديسمبر 2022 - 22:07 الجزائر شارك غرِّد أرسل 54 0 رابط دائم : https://nhar.tv/kNH6K اقرأ أيضا يحيى طبيش: هناك عيادات لزراعة الشعر بتركيا يحتالون على المؤثرين الجزائريين بهذه الطريقة قناة النهار 01 ديسمبر طالع هابط: المنيعة.. قادرة تولي جنة على 3 سنوات رغم غياب التنمية قناة النهار 01 ديسمبر تربية: إصلاح المناهج التربوية بما يتماشى مع الهوية الوطنية والثوابت الدينية قناة النهار 10 ديسمبر العامل اليومي.. رحلة لا تنتهي في سبيل الرزق الحلال قناة النهار 27 نوفمبر وفـ.اة 9 أشخاص وإصابة 41 آخرين إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة قناة النهار 14 ديسمبر رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الـ 30 لمعرض الإنتاج الجزائري قناة النهار 13 ديسمبر زين عامر: لم نشاهد المنتخب البرازيلي بالقرنيتا أمام الكروات مثل المباريات السابقة قناة النهار 09 ديسمبر الوزير الأول : قرابة 90 مشروع سيجسد بولاية تيسمسيلت وبغلاف مالي مقدر بـ 100 مليار دينار جزائري قناة النهار 30 نوفمبر طالع هابط: كارثة بيئية و نفايات بكثرة وسط غابات حطاطبة بتيبازة .. من المسؤول قناة النهار 04 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" إنتاج الأدوية والأنسولين في الجزائر مفخرة ويجب إعادة إحياء مجمّع صيدال قناة النهار 13 ديسمبر