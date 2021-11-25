تلفزيون النهار يوفر لمشاهديه تغطية شاملة للانتخابات المحلية

حرص تلفزيون “النهار”، على توفير تغطية شاملة للانتخابات المحلية التي ستجرى يوم السبت الموافق لـ 27 نوفمبر 2021.

وواكبت قناة النهار الحدث منذ الإعلان عن تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية لضمان تغطية إعلامية متواصلة. مع إبراز أهمية هذا الاستحقاق في تعزيز بناء أسس الجزائر الجديدة.

وفي هذا الصدد غطت قناة النهار أكثر من 120 تجمع عبر 58 ولاية، من بينها 8 تجمعات شعبية في العاصمة وما جاورها. 5 نشاطات جوارية للأحزاب والقوائم حرة. 3 بورتريهات على مترشحين امراءة، ذوي الاحتياجات الخاصة وعامل نظافة.

بالإضافة إلى ذلك، 58 تقرير وريبورتاج متعلق بالانتخابات المحلية في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 23 نوفمبر. آخر يوم من الحملة الانتخابية.

فبين 10 نوفمبر و16 نوفمبر، قامت قناة النهار بتغطية 14 مترشحا بمعدل 3 مرشحين يوميا.

وبتاريخ 18 نوفمبر تم استضافة مرشحين، ثم 5 ضيوف في 21 نوفمبر، و15 آخرين في 22 نوفمبر. و10 مرشحين في آخر يوم من الحملة الانتخابية.

كما أعدت قناة النهار برنامجا خاصا لتغطية مجريات عملية التصويت منذ بدايتها. إلى غاية غلق مراكز ومكاتب الاقتراع ومباشرة عملية الفرز.

كما سيحرص صحفيو القناة والموقع الالكتروني على تغطية هذا الحدث الهام لحظة بلحظة، من مراكز ومكاتب الاقتراع. وكذا مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقد كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، تنظيم 9872 تجمع شعبي. منها 1011 تجمع خاص بالأحزاب السياسية و 5064 بالقوائم المستقلة.

بالإضافة إلى ذلك، نشط قادة التشكيلات السياسية خلال الحملة ما يناهز 180 تجمعا فيما تم الغاء 9000 تجمع اخر لأسباب مختلفة.

كما كشف رئيس السلطة عن توجه مختلف التشكيلات السياسية الى العمل الجواري موازاة مع التجمعات الشعبية. حيث رصد في هذا الخصوص 13.381 نشاط تحسيسي جواري منها 10.811 نشاط قامت به الاحزاب السياسية. مقابل 2564 عمل جواري بالنسبة لمترشحي القوائم المستقلة.

فيما نشط قادة الاحزاب بصفة شخصية 29 لقاءا جواريا, علما ان عدد اللقاءات الملغاة بلغ 60 لقاءا.

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