تلفزيون “النهار” يُقدم باقة متميزة من البرامج والمسلسلات في رمضان

يضرب تلفزيون “النهار“، موعدا للمشاهدين، بتقديمه لباقة مميزة من أقوى البرامج والمسلسلات، خلال الشهر الفضيل.

وتجمع شاشة “النهار”، الجزائريين، على طاولة الإفطار، لمشاهدة برامج متنوعة، إجتماعية، وكوميدية ودرامية.

ويدعو تلفزيون النهار، النساء، لمتابعة وتعلم وصفات تقليدية وحديثة، مع أقوى برامج الطبخ: “ألو فارس، Dz Food، وقصة طبق”.

وكعادتها، تدخل “النهار”، بيوت الجزائريين، عبر برنامج “ضياف ربي“، والذي يساهم في تسليط الضوء على الفئات المحرومة من الجزائريين.

ويعتبر برنامج “ضياف ربي”، من أفضل البرامج الإجتماعية، والتي ترك أثرا بالغا في قلوب الجزائريين، وساهم في مساعدة العديد من العائلات.

بالإضافة إلى برامج إجتماعية قوية، يقدمها تلفزيون “النهار” هذا العام، على غرار “مزال الخير3″، و”في ظلام الليل” و”الرزق الحلال”.

هذا ويعرض تلفزيون “النهار”، الجزء الثالث من السلسلة الكوميدية الأولى بالجزائر “دقيوس ومقيوس”، من بطولة نبيل عسلي ونسيم حدوش.

وتشد سلسلة “دقيوس ومقيوس” دائما المشاهد الجزائري، بأحداث شيقة هذا العام، يغلب عليها الطابع الكوميدي.

بالإضافة إلى المسلسل الكوميدي الدرامي “مليونير”، من بطولة النجوم حسان كشاش ونبيل عسلي وسارة لعلامة وعادل شيخ وبيونة.

وحققت الحلقة الأولى من المسلسل الرمضاني “مليونير“، نجاحا كبيرا كما كان متوقع.

وحصدت الحلقة الأولى من المسلسل، أزيد من نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات اليوتيوب في غضون ساعات.

كما يعرض تلفزيون “النهار”، سيتكوم “#زوجني”، والذي يجمع نجوم الفكاهة الجزائرية، على غرار حميد عاشوري وفريدة حرحار وأمين عبدلي وبشرى عقبي ولياس نشام.

وتُقدم قناة “النهار”، دعوة لمشاهديها، لمتابعة أقوى وأفضل الأعمال الرمضانية على شاشتها “شاشة كل الجزائريين”.