تلقى أخبارا مطمئنة.. غويري جاهز لمواجهة ريال مدريد

تلقى نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي أنباء سارة بخصوص الحالة الصحية للمهاجم الجزائري أمين غويري، الذي تعرّض لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام نادي لوريان، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ووفقاً لتقرير صحيفة ليكيب، اليوم الاثنين، فإن الفحوص الطبية التي خضع لها غويري أكدت عدم وجود أي كسر أو ضرر خطير على مستوى الفك، رغم قوة التدخل الذي تعرض له. ما يفتح الباب أمام إمكانية مشاركته في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، المقررة غدا، وذلك حسب قرار المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي.

وكشف التقرير ذاته أن اللاعب غويري يعاني من آلام خفيفة على مستوى الكتف نتيجة سقوطه. لكنها لا تستدعي غياباً طويلاً، في وقت يواصل فيه الطاقم الطبي متابعة حالته عن قرب لتفادي أي مضاعفات محتملة.

وتعَدُّ هذه الأخبار دفعة معنوية قوية للنادي والمدرب دي زيربي، الذي يعلّق آمالاً كبيرة على غويري في قادم التحديات، رغم بدايته المتواضعة هذا الموسم. حيث لم يتمكن بعد من تسجيل أي هدف أو تقديم تمريرة حاسمة في المباريات الثلاث التي خاضها.