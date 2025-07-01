تلقى عرضاً مُغرياً.. بونجاح على أعتاب مفاجأة مدوّية

في تطوّر مفاجئ قد يُحدث زلزالًا في الميركاتو الصيفي، دخل أحد الأندية العربية بقوة على خط التعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني، ونادي الشمال القطري، بغداد بونجاح.

ووفقا لما كشفه موقع “الراية” القطري، أمس الاثنين، فإن نادي الكرامة العراقي. تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر، أن العرض المُقدم يُعد من بين الأكبر في تاريخ النادي. ويشمل راتبًا سنويًا مغريًا، بالإضافة إلى حوافز مالية ضخمة مرتبطة بالأداء الفردي والجماعي.

بغداد بونجاح، البالغ من العمر 33 عامًا، لا يزال مرتبطًا بعقد مع نادي الشمال القطري يمتد حتى عام 2027. إلا أن تألقه اللافت خلال الموسم المنقضي جعله محط أنظار العديد من الأندية الطامحة لتدعيم صفوفها بهدّاف من الطراز الرفيع.

وكان قد أنهى بونجاح الموسم الماضي في دوري نجوم قطر في وصافة ترتيب الهدافين. بعدما سجل 18 هدفًا، ليواصل تأكيد قيمته الكبيرة في خط الهجوم.

ولم تُعرف بعد تفاصيل رد نادي الشمال على العرض المقدم، لكن المؤشرات الأولية تؤكد أن الصفقة لن تكون سهلة. نظرًا لأهمية اللاعب داخل الفريق، ولتعاقده طويل الأمد.