تلقيح أزيد من 10 ألاف رأس من الماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بمستغانم

كشفت مديرية المصالح الفلاحية لولاية مستغانم، عن تلقيح 10آلاف رأس من الماشية من داء طاعون المجترات الصغيرة.

وأوضح المفتش الولائي للبيطرة رشيد بن ناصر في تصريح لوأج، أن “حملة التلقيح ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي انطلقت شهر فبراير الماضي سمحت إلى غاية الآن بتلقيح 10.130 رأس من الغنم و48 رأس من الماعز”.

وشملت هذه الحملة التي تهدف إلى تلقيح 30 ألف رأس من الماشية ويشرف عليها 17 بيطري عام 326 مربي الى غاية اليوم.

وسجلت ولاية مستغانم منذ 9 جانفي الماضي تاريخ اكتشاف أول حالة مشتبه فيها لمرض طاعون المجترات الصغيرة بدوار أولاد السنوسي ببلدية فرناكة نفوق 362 رأس من الماشية (358 رأس غنم و4 رؤوس ماعز) ب 21 بؤرة تقع ب 9 بلديات.

وذكر نفس المصدر، أنّ التحاليل التي قام بها المخبر الجهوي للطب البيطري بمستغانم على العينات الخاصة بهذه الحالات أظهرت أن هذه المجترات الصغيرة كانت مصابة بمرض الحمى القلاعية ولم يتم تأكيد أي حالة لمرض طاعون المجترات الصغيرة.

وبالموازاة مع حملة تلقيح الماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة ،قامت مصالح البيطرة بتلقيح 4.939 رأس من البقر ضد مرض الحمى القلاعية وهو ما يمثل 50 في المائة من القطيع على مستوى ولاية مستغانم.