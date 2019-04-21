تلقيح أزيد من 150 ألف رأس من الغنم والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بخنشلة

تّم بولاية خنشلة، تلقيح ما يفوق الـ150 ألف رأس من الغنم والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة حسبما علم اليوم الأحد لدى مديرية المصالح الفلاحية .

وقد تم تجنيد 60 طبيبا بيطريا خاصا يتواجدون في الميدان عبر 21 بلدية من أجل إتمام عملية التلقيح ضد طاعون المجترات الصغيرة في أقرب الآجال لتفادي تسجيل ظهور بؤر جديدة ونفوق أعداد أخرى من الماشية حسبما وضحه المفتش الولائي للبيطرة محمد أوشن لـ”وأج”.

واضاف المتحدث، بأن المخبر الجهوي للبيطرة بقسنطينة قام مؤخرا بتزويد مديرية المصالح الفلاحية بخنشلة بحصة جديدة تقدر بــ100 ألف جرعة لقاح ضد طاعون المجترات الصغيرة تضاف إلى 200 ألف المستلمة على 3 دفعات خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

ودعا ذات المسؤول، الموالين الذين لم يستفيدوا لحد الآن من عملية تلقيح مواشيهم إلى التقرب من البياطرة المتواجدين عبر مختلف بلديات الولاية

والبياطرة الخواص من أجل استكمال العملية سيما أن اللقاح متوفر بكميات كافية

ومصالح المخبر الجهوي للبيطرة بقسنطينة مستعدة لتوفير كميات أخرى من اللقاح في حال نفاذها.

وبالإضافة إلى ذلك أشار ذات المفتش البيطري، أنه تم إلى غاية اليوم تلقيح 5600 رأس من البقر

وذلك في إطار حملة إعادة التلقيح ضد داء الحمى القلاعية التي انطلقت بتاريخ 18 شهر مارس الأخير مؤكدا توفر اللقاح بالكميات الكافية

حيث تم تسخير 28 بيطريا عموميا إلى جانب عدد من البياطرة الخواص لإنهاء حملة التلقيح.

وذكر ذات المصدر أن عدد الرؤوس النافقة بولاية خنشلة منذ أواخر شهر نوفمبر من السنة الفارطة إلى غاية اليوم بلغ حوالي 1005 آلاف رأسا من الغنم و1100 رأسا من الماعز أغلبها صغيرة السن في حين لم يتم تسجيل أي حالة نفوق في أوساط البقر.