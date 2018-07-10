تلقيح أزيد من 16 ألف بقرة ضد الحمى القلاعية في غليزان

تم بولاية غليزان تلقيح أزيد من 16 ألف رأس من البقر ضد داء الحمى القلاعية.

المفتشية الولائية للبيطرية جندت لحملة التلقيح التي انتهت مؤخرا 49 طبيبا بيطريا مع توفير اللقاح الكافي لهذه العملية الوقائية .

ومست العملية منذ انطلاقها في شهر أفريل المنصرم 1423 مستثمرة فلاحية منتشرة عبر مختلف مناطق الولاية.

ولم يتم تسجيل بالولاية أي حالة للحمى القلاعية خلال عملية التلقيح “بفضل التدابير الوقائية” التي تم اتخاذها كتوفر اللقاح الكافي .

ولإنجاح حملة التلقيح قامت المصالح البيطرية بعمليات تحسيس حول أهمية تلقيح الأبقار والمواشي عبر إذاعة غليزان الجهوية.

وكذا من خلال خرجات تحسيسية ميدانية لفائدة المربين عبر مستثمرات تربية الأبقار.