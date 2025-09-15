تلقيح أزيد من 244 ألف رأس غنم وماعز بأم البواقي

تم بولاية أم البواقي، تلقيح أزيد من 244 ألف رأس من الغنم والماعز، منذ 14 أوت المنصرم إلى غاية اليوم الاثنين، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأوضح المفتش البيطري للولاية بالنيابة، نور الدين بومعراف، لوكالة الأنباء، أنه قد تم تسخير 82 طبيبا بيطريا خاصا للقيام بالعملية عبر بلديات الولاية الـ29.

كما أبرز ذات المتحدث أن رؤوس الأغنام والماعز المعنية بالتلقيح ضد هذا المرض الفيروسي المعدي، هي التي تبلغ من العمر 4 أشهر أو أكثر. ويستمر التلقيح لمدة 3 أشهر منذ تاريخ انطلاق الحملة.

وأوضح المفتش البيطري للولاية بالنيابة، أن الحمى وصعوبة التنفس والإسهال والإجهاض عند الإناث هي من بين أعراض هذا المرض.

داعيا إلى ضرورة تلقيح مواشيهم ضد هذا المرض القاتل، عبر الاتصال بالمفتشية البيطرية بالولاية. أو بالأقسام الفلاحية الفرعية أو الاتصال بالبياطرة المفوضين.